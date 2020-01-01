Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к украинцам на языках нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении призвал одинаково уважать языки, на которых говорят жители Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Офиса президента.

В частности, Зеленский упомянул жителей Гурзуфа (Крым), Берегово (на границе с Венгрией), а также Краматорска, говоря на крымскотатарском, венгерском и русском языках.

"Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? Житель Берегово, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто изучил украинский, ибо нормально знать государственный язык, или тот, кто не хочет этого делать? Кто я?", - сказал Зеленский.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил о возвращении украинских территорий.

"Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились", - сказал президент.

Напомним, кроме Зеленского, в поздравлении приняли участие украинские актеры, певцы, которые представляли разные регионы Украины. Также на видео присутствует премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который пожелал "счастья в макроэкономической стабильности".