Президент в поздравлении пожелал мира Украине и упомянул о возвращении территорий

Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

Зеленский призвал уважать украинцев во всех уголках страны

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении вспомнил о возвращении украинских территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он отметил, что национальной идеей должно стать умение жить вместе в уважении ради будущего своей страны.

"Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории... Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились", - сказал Зеленский.

Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского. «В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей», – Владимир Зеленский вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками поздравляет украинцев с новогодними праздниками. Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 31 декабря 2019 г.

Напомним, кроме Зеленского, в поздравлении приняли участие украинские актеры, певцы, которые представляли разные регионы Украины. Также на видео присутствует премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который пожелал "счастья в макроэкономической стабильности".

Ранее премьер'ер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Он отметил, что правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.