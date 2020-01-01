Зеленський у новорічному привітанні звернувся українців мовами нацменшин

Президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні закликав однаково поважати мови, якими говорять жителі України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, Зеленський згадав жителів Гурзуфа (Крим), Берегово (на кордоні з Угорщиною), а також Краматорськ, говорячи кримськотатарською, угорською та російською мовами.

"Хто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Уродженець Гурзуфа, який береже свою рідну мову? Житель Берегово, який береже свою рідну мову? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Той, хто вивчив українську, бо нормально знати державну мову, чи той, хто не хоче цього робити? Хто я?", - сказав Зеленський.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав про повернення українських територій.

"Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну - означає любити всіх українців, в якому куточку нашої країни вони не народилися", - сказав президент.

Нагадаємо, крім Зеленського, в привітанні взяли участь українські актори, співаки, які представляли різні регіони України. Також на відео присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який побажав "щастя в макроекономічній стабільності".