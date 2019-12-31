Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

Президент призвал украинцев к взаимоуважению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства призвал сделать взаимоуважение ради будущего своей страны национальной идеей.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если "мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить".

"Дорогие украинцы! В Новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться", - добавил президент.

Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского. «В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей», – Владимир Зеленский вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками поздравляет украинцев с новогодними праздниками. Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 31 декабря 2019 г.

Кроме Зеленского, в поздравлении приняли участие украинские актеры, певцы, представляющие различные регионы Украины. Также на видео присутствует премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Желаю всем нам макроэкономической стабильности. И просто человеческого счастья. А счастья - в макроэкономической стабильности", - сказал он.

Ранее у президента заявили, что согласование списков для следующего этапа взаимного освобождения пленных должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.