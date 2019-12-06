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Лавров заявил о прогрессе в выполнении решений "нормандской четверки"

Новости » Политика     06.12.2019 - 19:54
Лавров заявил о прогрессе в выполнении решений "нормандской четверки"
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

В России заявили, что Зеленский проявил волю к достижению мира на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о прогрессе в выполнении решений нормандской встречи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский проявил волю к тому, чтобы добиться мира на Донбассе.

"Наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений "нормандского формата", - заявил глава российского МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, что позволят прекратить конфликт на Донбассе. Лавров надеется, что саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей.Глава МИД РФ ожидает импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.

Также сообщалось, что по словам Лаврова, РФ не будет заставлять западные страны обсуждать свое предложение о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Кроме этого канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести отдельные встречи в Париже на саммите "нормандской четверки" с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В Германии ожидают, что эти встречи дадут импульс мирному процессу и позволят понять дальнейшие шаги.

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