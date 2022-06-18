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Зеленский после Николаева приехал в Одесскую область

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Одесская область, Суббота 18 июня 2022 17:08
Зеленский после Николаева приехал в Одесскую область Фото: Зеленский приехал в Одесскую область (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский посетил опорный пункт Национальной гвардии во время рабочей поездки в Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский также осмотрел образцы вооружения и стрельбище подразделений системы Министерства внутренних дел.

Президент вручил государственные награды работникам подразделений МВД.

"Хочу поблагодарить вас от народа Украины, от нашего государства, за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть прочная украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья", - сказал Зеленский.

Присутствующие также почтили память погибших украинских защитников минутой молчания.

Как сообщалось ранее, Зеленский посетил Николаев. Там он наградил главу Николаевской ОВА Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого, а мэра Александра Сенкевича - орденом"За мужество".

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