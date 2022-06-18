Зеленский вручил Киму орден Богдана Хмельницкого

Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Николаевскую область . Во время поездки он наградил главу Николаевской ОВА Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Ким был отмечен орденом За личный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия во время обороны населенных пунктов от российских оккупантов.

Фото: Владимир Зеленский вручил Виталию Киму орден (скриншот с видео)

Также орденом" За мужество" III степени было отмечено и городского голову Николаева Александра Сенкевича.

Отметим, что орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются военные и работники ВСУ, а также других военных формирований за безупречное исполнение военного и служебного долга.