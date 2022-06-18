ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский вручил Киму орден Богдана Хмельницкого

Новина українською →
Николаев, Суббота 18 июня 2022 13:56
Зеленский вручил Киму орден Богдана Хмельницкого Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Николаевскую область. Во время поездки он наградил главу Николаевской ОВА Виталия Кима орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Ким был отмечен орденом За личный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия во время обороны населенных пунктов от российских оккупантов.

Зеленский вручил Киму орден Богдана Хмельницкого

Фото: Владимир Зеленский вручил Виталию Киму орден (скриншот с видео)

Также орденом" За мужество" III степени было отмечено и городского голову Николаева Александра Сенкевича.

Отметим, что орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются военные и работники ВСУ, а также других военных формирований за безупречное исполнение военного и служебного долга.

Напомним, РБК-Украина раскрывало первые подробности рабочего визита Зеленского в Николаевскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона