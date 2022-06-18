Зеленский приехал в Николаев: первые подробности
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Николаев с визитом. Этот город и область часто обстреливается российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Зеленский посетил больницу скорой помощи
"Наша Николаевщина. Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и с моря. Не прекращаем работать ради победы", - сообщил Зеленский.
Главные темы визита
Известно, что глава государства посетил Николаев вместе с командой Офиса.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ключевых темах совещания в регионе:
- восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами - это ключевое
- ситуацию в сельском хозяйстве региона. Сбор урожая - это очень важный процесс, как и обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей
- представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Обсудили угрозы с суши, с моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассматривали ситуацию на острове Змеиный
- материально-техническое обеспечение отдельной группировки войск "Приморье" и его оборонные нужды
Награждение Кима орденом Богдана Хмельницкого
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местной власти - орденом Богдана Хмельницкого III степени был награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Кроме того, орденом "За мужество" III степени награжден Николаевский городской голова Александр Сенкевич, а также звание бригадного генерала получил полковник Андрей Гнатов.
Разрушенная ОГА
Также глава государства с представителями Офиса осмотрел разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. Так, за минувшие сутки в результате вражеских атак ранения получили 22 человека.
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