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Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Минулої ночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 117 дронів, більшість з яких були "шахедами". Під ударами опинилися кілька областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Минулої ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні, випустивши 117 дронів, більшість з яких були "шахедами". Захисники України зуміли збити значну частину атак, однак ударів не вдалося уникнути в деяких регіонах.

Під російською атакою опинилися Дніпровщина, Сумщина, Черкащина, а також Кривий Ріг, де постраждали підприємства та цивільна інфраструктура.

У Охтирці на Сумщині руйнувалися будинки та магазини, а обстріли торкнулися також Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна допомога, а світ має здійснити сильний тиск на Росію.

"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює ні у відповідь на мирну пропозицію партнерів", - зазначив він.

Атака на Украину

Росія атакувала дронами Черкаську область в ніч на 26 березня. Більшість безпілотників були спрямовані на Черкаси, є пошкодження.

Крім того, що у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників, дрони атакували з чотирьох напрямків.

Також стало відомо, що пізно ввечері у вівторок російські загарбники завдали масованого удару "Шахедами" по Кривому Рогу. В результаті атаки у місті були значні руйнування.

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