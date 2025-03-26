Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир

Минулої ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні, випустивши 117 дронів, більшість з яких були "шахедами". Захисники України зуміли збити значну частину атак, однак ударів не вдалося уникнути в деяких регіонах.

Під російською атакою опинилися Дніпровщина, Сумщина, Черкащина, а також Кривий Ріг, де постраждали підприємства та цивільна інфраструктура.

У Охтирці на Сумщині руйнувалися будинки та магазини, а обстріли торкнулися також Донеччини, Харківщини та Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна допомога, а світ має здійснити сильний тиск на Росію.

"Завдавати таких масштабних ударів після перемовин щодо припинення вогню – це з усією очевидністю показувати всім у світі, що Москва не збирається йти на справжній мир. Ще з 11 березня є американська пропозиція повної тиші, повного припинення ударів. І буквально щоночі своїми ударами Росія повторює ні у відповідь на мирну пропозицію партнерів", - зазначив він.