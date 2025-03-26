Росія вночі запустила майже 120 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 березня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 117 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 56 дронів типу Shahed й безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Також 48 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під час обстрілу безпілотники атакували з напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно атакує критичну та цивільну інфраструктуру України. Для обстрілів застосовуються ракети різних типів, безпілотники, артилерія та керовані авіаційні бомби (КАБи). До нічних атак дронами ворог вдається кожного дня. Наприклад, у ніч на 25 березня терористи запустили 139 безпілотників. Тоді ж ППО збила 78 БпЛА.

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