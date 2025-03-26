Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир

Прошлой ночью Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 117 дронов, большинство из которых были "шахедами". Под ударами оказались несколько областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Прошлой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, выпустив 117 дронов, большинство из которых были "шахедами". Защитники Украины сумели сбить значительную часть атак, однако ударов не удалось избежать в некоторых регионах.
Под российской атакой оказались Днепровская, Сумская, Черкасская области, а также Кривой Рог, где пострадали предприятия и гражданская инфраструктура.
В Ахтырке Сумской области разрушались дома и магазины, а обстрелы коснулись также Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине необходима помощь, а мир должен осуществить сильное давление на Россию.
"Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня - это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", - отметил он.
Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.
Кроме того, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников, дроны атаковали с четырех направлений.
Также стало известно, что поздно вечером во вторник российские захватчики нанесли массированный удар "Шахедами" по Кривому Рогу. В результате атаки в городе были значительные разрушения.
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