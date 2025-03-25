Росіяни масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула .

"Масова атака "Шахедами". Щонайменше 15 вибухів", - йдеться в його публікації в Telegram-каналі.

Зазначається, що екстрені служби ведуть роботу після російських ударів по місту. Детальніше щодо наслідків дронової атаки буде повідомлено пізніше.

"Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою", - розповів Вілкул.

Він також додав, що станом на зараз в небі над містом дрони-камікадзе противника вже не фіксуються, й "на зараз локаційно чисто".

Зауважимо, о 22:12 у Повітряних силах інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку Кривого Рогу з півдня. Також військові закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Згодом у криворізьких пабліках стали з'являтися повідомлення про вибухи в районі міста. Вказувалося, що дронова атака була масованою.

Попередні обстріли Кривого Рогу

Місто Кривий Ріг не різко страждає від російських повітряних атак. Загарбники для ударів застосовують як ракетне озброєння, так і дрони-камікадзе та керовані авіабомби.

Нагадаємо, що перед тим, 12 березня, російські війська обстріляли Кривий Ріг балістичними ракетами. Тоді через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення. Окрім того, один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.

Також повідомлялося, що на початку березня російські терористи атакували Кривий Ріг "Шахедами" - тоді постраждали підприємство та будинки