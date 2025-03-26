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Росія атакувала дронами Черкаси і область, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Черкаси, Середа 26 березня 2025 09:33
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Росія атакувала дронами Черкаси і область, пошкоджено об'єкт інфраструктури Фото: росіяни атакували дронами Черкаси і область 26 березня, є пошкодження (ілюстрація/t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росія атакувала дронами Черкаську область в ніч на 26 березня. Більшість безпілотників були спрямовані на Черкаси, є пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр", - повідомив він.

За його словами, минулось без потерпілих, а ЗСУ знищили 12 БпЛА.

Наслідки атаки РФ на Черкаси і область

Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури, пожежу уже ліквідували.

"Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства. Обстеження території триває", - зазначив Табурець.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну дронами з вечора, 25 березня. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, на околицях Києва було зафіксовано один ворожий БпЛА, який покинув повітряний простір Київської області. Тому тривогу у столиці не оголошували. Крім того, постраждалих та руйнувань у межах Києва допущено не було.

Додамо, що у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників, дрони атакували з чотирьох напрямків.

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