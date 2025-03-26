Росія атакувала дронами Черкаси і область, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Фото: росіяни атакували дронами Черкаси і область 26 березня, є пошкодження (ілюстрація/t.me dsns_telegram)

Росія атакувала дронами Черкаську область в ніч на 26 березня. Більшість безпілотників були спрямовані на Черкаси, є пошкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр", - повідомив він. За його словами, минулось без потерпілих, а ЗСУ знищили 12 БпЛА. Наслідки атаки РФ на Черкаси і область Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури, пожежу уже ліквідували. "Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства. Обстеження території триває", - зазначив Табурець.