Росія атакувала дронами Черкаси і область, пошкоджено об'єкт інфраструктури
Росія атакувала дронами Черкаську область в ніч на 26 березня. Більшість безпілотників були спрямовані на Черкаси, є пошкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр", - повідомив він.
За його словами, минулось без потерпілих, а ЗСУ знищили 12 БпЛА.
Наслідки атаки РФ на Черкаси і область
Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури, пожежу уже ліквідували.
"Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства. Обстеження території триває", - зазначив Табурець.
Обстріл РФ по Україні
Російські війська почали атакувати Україну дронами з вечора, 25 березня. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працювали сили ППО.
Зокрема, на околицях Києва було зафіксовано один ворожий БпЛА, який покинув повітряний простір Київської області. Тому тривогу у столиці не оголошували. Крім того, постраждалих та руйнувань у межах Києва допущено не було.
Додамо, що у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників, дрони атакували з чотирьох напрямків.
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