Зеленський про нічний обстріл: проти Росії потрібен тиск, а не просто слова

"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 - "Шахеди", - пише Зеленський.

Харків

Харків, як розповів президент, атакували дві хвилі безпілотників, внаслідок чого поранення отримали більше 45 людей, серед яких двоє дітей. Наймолодшому пораненому п'ять років.

Усім постраждалим надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи.

Через обстріл пошкоджень зазнали 13 цивільних локацій, серед яких:

житлові райони;

багатоквартирні будинки;

лікарня;

школа.

Фото: наслідки нічного обстрілу (t.me/V_Zelenskiy_official)

Дніпро

Внаслідок обстрілу Дніпра загинула людина. Також відомо про одного пораненого й пошкодження цивільної інфраструктури.

Добропілля

У Добропіллі, за словами Зеленського, було влучання в будівлю шахти. Також пошкоджені автобуси й автомобілі. Наразі відомо про одного пораненого.

Тиск на Росію

Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони (ППО) для захисту українців від російського повітряного терору.