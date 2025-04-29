Росія вночі запускала дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 29 квітня російські терористи запустили проти України сотню ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 дронів типу Shahed, а також безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 37 БпЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) від початку повномасштабного вторгнення систематично обстрілює Україну, у тому ж числі й цивільну інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики й не тільки. Особливо інтенсивними є нічні атаки, під час яких ворог часто запускає десятки ударних безпілотників типу Shahed.

Окупанти застосовують широкий арсенал озброєння, включно з ракетами різних типів, керованими авіаційними бомбами (КАБ), артилерією та дронами.

У ніч на 28 квітня терористи запустили проти України 166 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 30 БпЛА. Ще 74 були локаційно втрачені.

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