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Росія вночі запускала дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Вівторок 29 квітня 2025 09:08
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Росія вночі запускала дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запускала дрони з шести напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 29 квітня російські терористи запустили проти України сотню ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Дрона були запущені із районів:

  • російських міст Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупованого Чауда.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 дронів типу Shahed, а також безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 37 БпЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки ворога постраждали:

  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) від початку повномасштабного вторгнення систематично обстрілює Україну, у тому ж числі й цивільну інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти енергетики й не тільки. Особливо інтенсивними є нічні атаки, під час яких ворог часто запускає десятки ударних безпілотників типу Shahed.

Окупанти застосовують широкий арсенал озброєння, включно з ракетами різних типів, керованими авіаційними бомбами (КАБ), артилерією та дронами.

У ніч на 28 квітня терористи запустили проти України 166 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 30 БпЛА. Ще 74 були локаційно втрачені.

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