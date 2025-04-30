Зеленский о ночном обстреле: против России нужно давление, а не просто слова

"Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и громады. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "Шахеды", - пишет Зеленский.

Харьков

Харьков, как рассказал президент, атаковали две волны беспилотников, в результате чего ранения получили более 45 человек, среди которых двое детей. Самому младшему раненому пять лет.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы.

Из-за обстрела повреждения получили 13 гражданских локаций, среди которых:

жилые районы;

многоквартирные дома;

больница;

школа.

Фото: последствия ночного обстрела (t.me/V_Zelenskiy_official)

Днепр

В результате обстрела Днепра погиб человек. Также известно об одном раненом и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Доброполье

В Доброполье, по словам Зеленского, было попадание в здание шахты. Также повреждены автобусы и автомобили. На данный момент известно об одном раненом.

Давление на Россию

Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - ежедневно. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО) для защиты украинцев от российского воздушного террора.