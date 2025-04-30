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Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої"

Харків, Середа 30 квітня 2025 07:19
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Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої" Фото: наслідки дронової атаки на Харків 29 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

За оновленими даними, у Харкові знову збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару дронами-камікадзе ввечері напередодні. Понад десять бригад "екстренки" задіяли для надання допомоги потерпілим.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник вранці поінформував, що станом на цей ранок відомо про вже 45 постраждалих в результаті ворожого обстрілу Харкова із застосуванням ударних безпілотників.

Зазначимо, що раніше була інформація про 38 постраждалих.

Синєгубов уточнив, що з загальної кількості:

  • 31 людина отримала гостру реакцію на стрес,
  • 14 громадян були поранені (різні ступені важкості),
  • та додав, що 5 людей були госпіталізовані до лікарень.

"Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги", - поінформував глава ОВА.

Удари БПЛА по Харкову ввечері 29 квітня

Як повідомлялося раніше, у понеділок ввечері на тлі загрози атаки дронів у Харкові пролунало кілька вибухів. Представники місцевої влади розповіли, що в результаті ударів БПЛА у місті були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також - дві міські лікарні.

В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загалом під повітряним ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах Харкова.

Також стало відомо, для атаки на Харків російські окупанти застосовували БПЛА "Гєрань-2".

В ОВА розповіли, що у Харкові серед постраждалих були 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка.

Вночі також з'явилися відео і фото наслідків дронової атаки на Харків. У ДСНС поінформували, що в результаті обстрілу у місті були масштабні пожежі у кількох районах міста, а також були руйнування.

Додамо, протягом ночі та під ранок російські загарбники продовжили запускати дрони-камікадзе у бік Харкова для нової хвилі атак.

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Харків Атака дронів
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