Зеленський про нічний обстріл: десятки поранених, горіли житлові будинки та бізнеси

У ніч на 20 червня російські терористи масовано атакували Одесу, Харків та їхні передмістя. Внаслідок атаки поранення отримали десятки людей, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, внаслідок обстрілу постраждали 20 людей, серед яких:

двоє дітей: дівчата 12 та 17 років;

троє рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також відомо про одного загиблого в Одесі.

Загалом цієї ночі терористи запустили проти України 86 дронів, більшість із яких були "Шахедами".

"Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. У Харківській області роботи тривають досі" - додав він.

Фото: наслідки обстрілу України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Посилення тиску на Росію

Як відзначив Зеленський, за обстріли України Російська Федерація (РФ) повинна отримати сильну відповідь, яка вдарить по можливості терористів вести війну.

"Країни G7 та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", - додав він.

Обстріл України у ніч на 20 червня

Росія систематично здійснює обстріли української території, використовуючи різні види озброєння - від ракет і дронів до авіабомб і артилерійських снарядів. Унаслідок таких ударів нерідко страждає цивільна інфраструктура, що становить особливу небезпеку для мирного населення.

Безпілотники ворог застосовує майже щодня. Наприклад, у ніч проти 20 червня було зафіксовано запуск 86 дронів із шести різних напрямків.

У Харкові перша атака розпочалася після 23:00. У місті виникли пожежі та було пошкоджено багатоповерхівку. Близько 02:00 терористи завдали повторного удару.

В Одесі під час атаки на 23-поверховий житловий будинок загорілись 18, 19 та 20 поверхи.