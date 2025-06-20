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У Харкові пожежа і приліт в забудові: перші наслідки атаки "Шахедів"

Харків, П'ятниця 20 червня 2025 00:00
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У Харкові пожежа і приліт в забудові: перші наслідки атаки "Шахедів" Фото: російський агресор атакує ударними дронами Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи обстрілюють Харків ударними дронами. У двох районах міста зафіксовані прильоти біля житлових будинків, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Міський голова повідомив, що у місті було зафіксовано три вибухи в Шевченківському районі.

Один із прильотів стався поблизу багатоповерхових житлових будинків.

На місці спалахнула пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, ворог атакував ударними дронами Шевченківський район Харкова.

"За попередніми даними, черговий "прильот" ворожого БпЛА було зафіксовано у Шевченківському районі Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - сталося влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.

Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Олег Синєгубов повідомив, що на місці "прильоту" ворожого БпЛА у Шевченківському районі вирує пожежа.

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки влучання.

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За попередньою інформацією, всього зафіксовано 5 "прильотів" ворожих дронів по Харкову, повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 23:10 у Харкові пролунали вибухи. Військові повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку міста.

Також вибух пролунав у місті Суми на тлі загрози балістики.

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Харків Атака дронів
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