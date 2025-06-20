Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы

В ночь на 20 июня российские террористы массированно атаковали Одессу, Харьков и их пригороды. В результате атаки ранения получили десятки людей, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в результате обстрела пострадали 20 человек, среди которых:

двое детей: девушки 12 и 17 лет;

трое спасателей Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Также известно об одном погибшем в Одессе.

Всего этой ночью террористы запустили против Украины 86 дронов, большинство из которых были "Шахедами".

"Опять горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Спасибо спасателям: 132 работника и более 30 единиц техники были развернуты на местах. В Харьковской области работы продолжаются до сих пор", - добавил он.

Фото: последствия обстрелов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Усиление давления на Россию

Как отметил Зеленский, за обстрелы Украины Российская Федерация (РФ) должна получить сильный ответ, который ударит по возможности террористов вести войну.

"Страны G7 и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", - добавил он.

Обстрел Украины в ночь на 20 июня

Россия систематически осуществляет обстрелы украинской территории, используя различные виды вооружения - от ракет и дронов до авиабомб и артиллерийских снарядов. В результате таких ударов нередко страдает гражданская инфраструктура, что представляет особую опасность для мирного населения.

Беспилотники враг применяет почти ежедневно. Например, в ночь на 20 июня было зафиксировано запуск 86 дронов с шести разных направлений.

В Харькове первая атака началась после 23:00. В городе возникли пожары и была повреждена многоэтажка. Около 02:00 террористы нанесли повторный удар.

В Одессе во время атаки на 23-этажный жилой дом загорелись 18, 19 и 20 этажи.