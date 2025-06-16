Зеленський про нейтральний статус України: у 2014 році це не зупинило війну

"У 2014 році в України був позаблоковий статус, зрозуміло, чим все це закінчилось. А закінчилось це початком війни, окупацією Криму та окупацією частини сходу України - частини Донецької та Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус", - сказав Зеленський.

Тому, за його словами, не можна сказати, що через те, що Україна була в тому чи іншому союзі на неї напала Росія.

"Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності, у нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства, мені так здається. У Європи не було достатньої єдності. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України", - зазначив президент.