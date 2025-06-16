Зеленский о нейтральном статусе Украины: в 2014 году это не остановило войну

В 2024 году у Украины был нейтральный статус, однако Россия все равно оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус, понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны, оккупацией Крыма и оккупацией части востока Украины - части Донецкой и Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус", - сказал Зеленский.
Поэтому, по его словам, нельзя сказать, что из-за того, что Украина была в том или ином союзе на нее напала Россия.
"Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно как раз определенности, у нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства, мне так кажется. У Европы не было достаточного единства. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины", - отметил президент.
Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и России.
РФ при посредничестве Турции передала Украине свой "меморандум", в котором изложена позиция Москвы относительно условий мира, а также возможного прекращения огня.
В частности, российские условия предусматривают нейтральность Украины и запрет военного присутствия других государств, а также отказ Украины от захваченных РФ территорий.
Заметим, что в частности американские чиновники выразили разочарование относительно условий перемирия, которые предложила Россия. По данным ABC News, анонимные источники указывают, что выполнение таких требований является невыполнимым.
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил несколько пунктов этого документа и подчеркнул, что уже первый пункт "меморандума" России является ультиматумом.
Кроме того, позже Зеленский отверг "меморандум" РФ, охарактеризовав его как политический спам и пиар, направленный на внутреннюю аудиторию.
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