Зеленський про нейтральний статус України: у 2014 році це не зупинило війну
У 2024 році в України був нейтральний статус, однак Росія все одна окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
"У 2014 році в України був позаблоковий статус, зрозуміло, чим все це закінчилось. А закінчилось це початком війни, окупацією Криму та окупацією частини сходу України - частини Донецької та Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус", - сказав Зеленський.
Тому, за його словами, не можна сказати, що через те, що Україна була в тому чи іншому союзі на неї напала Росія.
"Все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності, у нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства, мені так здається. У Європи не було достатньої єдності. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України", - зазначив президент.
Умови Росії для завершення війни
Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії.
РФ через посередництво Туреччини передала Україні свій "меморандум", у якому викладена позиція Москви щодо умов миру, а також можливого припинення вогню.
Зокрема, російські умови передбачають нейтральність України та заборону військової присутності інших держав, а також відмову України від захоплених РФ територій.
Зауважимо, що зокрема американські чиновники висловили розчарування щодо умов перемир’я, які запропонувала Росія. За даними ABC News, анонімні джерела вказують, що виконання таких вимог є нездійсненним.
Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський обговорив кілька пунктів цього документа і наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є ультиматумом.
Крім того, пізніше Зеленський відкинув "меморандум" РФ, схарактеризувавши його як політичний спам і піар, що спрямований на внутрішню аудиторію.
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