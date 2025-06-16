Зеленский о нейтральном статусе Украины: в 2014 году это не остановило войну

В 2024 году у Украины был нейтральный статус, однако Россия все равно оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"В 2014 году у Украины был внеблоковый статус, понятно, чем все это закончилось. А закончилось это началом войны, оккупацией Крыма и оккупацией части востока Украины - части Донецкой и Луганской областей. Хотя у нас был внеблоковый статус", - сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, нельзя сказать, что из-за того, что Украина была в том или ином союзе на нее напала Россия.

"Все это лишние нарративы. У нас не было достаточно как раз определенности, у нашей армии не было достаточно сил, а у лидеров наших не было достаточно лидерства, мне так кажется. У Европы не было достаточного единства. Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины", - отметил президент.