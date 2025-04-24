Зеленский немедленно возвращается из ЮАР в Украину из-за российской атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Президент прокомментировал российский удар по Украине, напомнив, что Украина согласилась на полное прекращение огня 44 дня назад. Но Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

Зеленский отметил, что в результате атаки РФ много разрушений, продолжаются спасательные операции. Всего в Украине более 80 человек ранены из-за обстрелов. В Киеве девять человек погибли.



"Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами относительно наших запросов об укреплении ПВО", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что проинформирует президента ЮАР Сирила Рамафосу, который председательствует в G20, о ситуации и потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Президент Украины подчеркнул, что прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Зеленский также рассчитывает на помощь ЮАР в гуманитарных вопросах - в возвращении пленных и похищенных Россией украинских детей.

"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - сообщил президент.

По словам Зеленского, министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Напомним, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский с первой леди прибыли в Южную Африку. По словам глава государства, у него были запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.