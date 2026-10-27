Туск назвав дату переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі

Переговори між Україною, Сполученими Штатами та РФ попередньо відбудуться вже 4 листопада в ОАЕ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Туск заявив, що дзвінок президента Фінляндії Александра Стубба і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре російському диктатору відбувся після консультацій з ним, президентом Володимиром Зеленським та американською стороною.

"Європейським політикам було б корисно налагодити робочі контакти у зв’язку із запланованими переговорами про припинення вогню, які можуть відбутися в Абу-Дабі", - зазначив Туск.

За його словами, переговори між Україною, США та країною-агресоркою в ОАЕ попередньо заплановані на 4 листопада.

Туск підтвердив, що був заздалегідь поінформований про плани телефонної розмови. Він додав, що Стьоре запевнив його, що разом зі Стуббом готовий взяти на себе політичну відповідальність за розмову із Путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції коаліції бажаючих.

За словами польського прем'єра, після розмови Стубб поінформував його, що "обидві сторони зберегли свої позиції".

Президент Фінляндії зауважив, що "у європейської сторони під час розмови склалося враження досить стриманого оптимізму" щодо шансів на досягнення прогресу в Абу-Дабі.