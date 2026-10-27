ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Туск назвав дату переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі

18:26 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Туск назвав дату переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Переговори між Україною, Сполученими Штатами та РФ попередньо відбудуться вже 4 листопада в ОАЕ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Туск заявив, що дзвінок президента Фінляндії Александра Стубба і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре російському диктатору відбувся після консультацій з ним, президентом Володимиром Зеленським та американською стороною.

"Європейським політикам було б корисно налагодити робочі контакти у зв’язку із запланованими переговорами про припинення вогню, які можуть відбутися в Абу-Дабі", - зазначив Туск.

За його словами, переговори між Україною, США та країною-агресоркою в ОАЕ попередньо заплановані на 4 листопада.

Туск підтвердив, що був заздалегідь поінформований про плани телефонної розмови. Він додав, що Стьоре запевнив його, що разом зі Стуббом готовий взяти на себе політичну відповідальність за розмову із Путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції коаліції бажаючих.

За словами польського прем'єра, після розмови Стубб поінформував його, що "обидві сторони зберегли свої позиції".

Президент Фінляндії зауважив, що "у європейської сторони під час розмови склалося враження досить стриманого оптимізму" щодо шансів на досягнення прогресу в Абу-Дабі.

Нагадаємо, сьогодні лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували російському диктатору, щоб закликати його припинити війну в Україні.

Перед цим Стубб і Стьоре провели консультації з Україною, щоб донести її позицію щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Об'єднані Арабські Емірати Україна Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід