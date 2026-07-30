Зеленський: Генштаб готує низку системних змін на фронті
30 липня відбулася нарада генералітету Збройних сил України, Міністерства оборони України та Офісу президента з очільником держави. Є нові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Генштаб готує зміни на фронті
Зеленський заявив, що Генеральний штаб ЗСУ планує низку системних змін.
Які, зокрема, дозволять:
- чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту,
- більш оперативно реагувати на її зміни,
- забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російські штурми.
Президент подякував всім підрозділам за захист країни.
"Вони реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!", - резюмував він.
Що ще обговорювали
Зеленський заслухав доповіді:
- Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого,
- начальника Генштаба ЗСУ Ігоря Скибюка,
- т.в.о. міністра оборони України Євгенія Хмари,
- заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси.
Присутні детально обговорили:
- відповіді України на російську балістику;
- ситуацію на фронті, передусім в районах Словʼянська та Костянтинівки;
- експортний морський коридор: що вже зроблено і який план заходів буде реалізовано;
- операцію мідлстрайків щодо окупантів.
Раніше Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують мідлстрайки по російських загарбниках у Криму. Оновлено список першочергових цілей.
Росія у ніч проти 30 липня завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами і більш ніж 280 ударними дронами. Зеленський звернув увагу на брак ракет для ППО, які надходять від партнерів.