Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України

"Це важлива перемога", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що без цієї фінансової підтримки Україні було б значно складніше втримувати стійкість у війні.

"Те, що європейські лідери знайшли такий формат - для нас це посилення. Це сигнал РФ, що немає сенсу воювати: ми підтримані фінансово і не будемо сипатися на фронті", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що хоча війна сама по собі не має позитивних результатів, нинішнє рішення ЄС є важливим знаком як для українського суспільства, так і для противника.

"У війні немає позитивних результатів, але на сьогодні це позитивний сигнал для суспільства і різкий сигнал ворогу", - додав він.