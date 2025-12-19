Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України

Рішення Європейського Союзу виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги - це позитивний сигнал для суспільства і різкий сигнал росіянам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
"Це важлива перемога", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що без цієї фінансової підтримки Україні було б значно складніше втримувати стійкість у війні.
"Те, що європейські лідери знайшли такий формат - для нас це посилення. Це сигнал РФ, що немає сенсу воювати: ми підтримані фінансово і не будемо сипатися на фронті", - заявив глава держави.
Президент підкреслив, що хоча війна сама по собі не має позитивних результатів, нинішнє рішення ЄС є важливим знаком як для українського суспільства, так і для противника.
"У війні немає позитивних результатів, але на сьогодні це позитивний сигнал для суспільства і різкий сигнал ворогу", - додав він.
Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили на саміті рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Цей пільговий кредит розглядався як альтернатива репараційній позиці, якщо план використання заморожених активів РФ для допомоги Києву не спрацює.
Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною.
Вчора голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголошувала, що зустріч не завершиться, поки не буде знайдено рішення.
Раніше Німеччина попереджала ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.