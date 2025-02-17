Зеленський назвав умову підписання угоди про копалини з США

Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі.

"Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", - розповів президент.

Він додав, що деякі деталі угоди можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі повинні одразу бути визначені. Якщо ж в угоді йтиметься про гарантії безпеки, тоді варто їх розглянути у контексті НАТО чи альтернативних механізмів. Президент зауважив, що гарантії безпеки передбачають не лише військову допомогу, але й містять економічні та політичні зобов’язання.

"Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції", - пояснив Зеленський.