Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, пока документ не содержит никаких гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимир Зеленского во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби.

"Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", - рассказал президент.

Он добавил, что некоторые детали соглашения могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны сразу быть определены. Если же в соглашении будет идти речь о гарантиях безопасности, тогда стоит их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов. Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но и содержат экономические и политические обязательства.

"Относительно нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должна быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - пояснил Зеленский.