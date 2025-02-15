Зеленський про угоду з США щодо "рідкісноземів": ми все ще розмовляємо

Україна продовжує діалог з США щодо угоди про рідкісноземельні мінерали. Процес обговорення триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Глава держави додав, що процес обговорення з американською стороною триває.

"Ми все ще розмовляємо. У нашій історії, ви знаєте, було багато різноманітних розмов з різними адміністраціями США. Навіть у мій перший рік ми вели багато різних діалогів", - сказав він.

Угода про "рідкісноземи"

Нагадаємо, США обговорюють з Україною угоду про стратегічне партнерство. Її представив українській стороні міністр фінансів США Скот Бессент, який цього тижня відвідав Україну.

Як повідомляють ЗМІ, угода включає доступ США до стратегічно важливих рідкісноземельних металів в Україні.

Україна повинна була доопрацювати проєкт угоди. В українській делегації в Мюнхені повідомили РБК-Україна 14 лютого, що Україна передала доопрацьований проєкт меморандуму США.

Того ж дня журналіст Washington Post заявив, що США нібито пропонують, щоб Україна передала права на половину рідкісноземельних мінералів. За його словами, Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду.

Видання NBC News також вказує, що у Трампа запропонували Україні надати США 50% прав на рідкісноземельні метали, але висловили готовність розмістити американські війська для охорони копалин.

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