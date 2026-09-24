Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах

За словами Зеленського, йдеться про:

припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;

відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі;

тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.

Президент зазначив, що пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від СШ, і Україна готова на це погодитися.

"Пропозиція зараз на порядку денному: енергетичне перемир’я. Ми готові", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що США прагнуть знову відкрити "зерновий коридор" і провести тристоронню зустріч..

США висунули ідею спочатку провести зустріч технічних груп, а не зустріч на рівні лідерів. Як можливе місце проведення вони запропонували Абу-Дабі.

"Ми відкриті до пропозицій - будь-яка країна, будь-який формат", - наголосив український президент.