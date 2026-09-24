Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин із Москвою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios.
За словами Зеленського, йдеться про:
Президент зазначив, що пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від СШ, і Україна готова на це погодитися.
"Пропозиція зараз на порядку денному: енергетичне перемир’я. Ми готові", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що США прагнуть знову відкрити "зерновий коридор" і провести тристоронню зустріч..
США висунули ідею спочатку провести зустріч технічних груп, а не зустріч на рівні лідерів. Як можливе місце проведення вони запропонували Абу-Дабі.
"Ми відкриті до пропозицій - будь-яка країна, будь-який формат", - наголосив український президент.
Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Після зустрічі Зеленський назвав умову для енергетичного перемир'я з Росією.
Водночас Трамп під час свого виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підкреслив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".
Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою Трампа.