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Зеленский назвал три пункта, на которых настаивают США в мирных переговорах

14:05 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.

По словам Зеленского, речь идет о:

  • прекращение огня по энергетической инфраструктуре;
  • возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море;
  • трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.

Президент отметил, что предложение о совместном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от СШ, и Украина готова на это согласиться.

"Предложение сейчас в повестке дня: энергетическое перемирие. Мы готовы", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что США стремятся вновь открыть "зерновой коридор" и провести трехстороннюю встречу.

США выдвинули идею сначала провести встречу технических групп, а не встречу на уровне лидеров. Как возможное место проведения они предложили Абу-Даби.

"Мы открыты к предложениям - любая страна, любой формат", - подчеркнул украинский президент.

Заявления Трампа и Зеленского о завершении войны

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После встречи Зеленский назвал условие энергетического перемирия с Россией.

В то же время, Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".

Зеленский также выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме с помощью Трампа.

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