Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США

Глава держави зазначив, що він поки що не може розкрити всі пункти мирного плану США, який було доопрацьовано в результаті контактів американських і українських чиновників.

"Те, що я можу сказати, це те, що найбільш чутливі речі, найскладніші питання, виклики, це території, це про території, це про заморожені активи", - додав Зеленський.

Він уточнив, що більшість російських активів заморожені в європейських країнах, і він не може від імені лідерів Євросоюзу вирішувати, як ними розпоряджатися.

Ще одним чутливим питанням, як зазначив президент, є гарантії безпеки. Україна розраховує на сильні гарантії від США, Європи та деяких інших лідерів.

"Я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і важливими, і я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", - сказав Зеленський.