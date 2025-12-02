Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США

Для України найчутливішими пунктами американського мирного плану є території, заморожені активи РФ, а також гарантії безпеки.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.
Глава держави зазначив, що він поки що не може розкрити всі пункти мирного плану США, який було доопрацьовано в результаті контактів американських і українських чиновників.
"Те, що я можу сказати, це те, що найбільш чутливі речі, найскладніші питання, виклики, це території, це про території, це про заморожені активи", - додав Зеленський.
Він уточнив, що більшість російських активів заморожені в європейських країнах, і він не може від імені лідерів Євросоюзу вирішувати, як ними розпоряджатися.
Ще одним чутливим питанням, як зазначив президент, є гарантії безпеки. Україна розраховує на сильні гарантії від США, Європи та деяких інших лідерів.
"Я думаю, що ці три теми є найбільш чутливими і важливими, і я думаю, що наші команди продовжують працювати над цим", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, спочатку США створили мирний план із 28 пунктів, у якому передбачалася велика кількість поступок з боку України.
Зокрема, йшлося про територіальні поступки - Україна повинна була віддати Донецьку і Луганську області під контроль Росії. У Києві не погоджуються з цим і пропонують вирішувати територіальне питання відштовхуючись від лінії зіткнення.
Після двох зустрічей українських та американських чиновників план змінили. Учора, 1 грудня, прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила про те, що мирний план був доопрацьований і у Вашингтоні є "дуже оптимістичний настрій".