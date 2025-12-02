RU

Зеленский назвал три самых чувствительных вопроса в мирном плане США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Украины самыми чувствительными пунктами американского мирного плана являются территории, замороженные активы РФ, а также гарантии безопасности.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Глава государства отметил, что он пока не может раскрыть все пункты мирного плана США, который был доработан в результате контактов американских и украинских чиновников.

"То, что я могу сказать, это то, что наиболее чувствительные вещи, самые сложные вопросы, вызовы, это территории, это о территории, это о замороженных активах", - добавил Зеленский. 

Он уточнил, что большинство российских активов заморожены в европейских странах, и он не может от имени лидеров Евросоюза решать, как ими распоряжаться. 

Еще одним чувствительным вопросом, как отметил президент, являются гарантии безопасности. Украина рассчитывает на сильные гарантии от США, Европы и некоторых других лидеров. 

"Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными, и я думаю, что наши команды продолжают работать над этим", - сказал Зеленский.

Мирный план США

Напомним, изначально США создали мирный план из 28 пунктов, в котором предусматривалось большое количество уступок со стороны Украины.

В частности, речь шла о территориальных уступках - Украина должна была отдать Донецкую и Луганскую области под контроль России. В Киеве не соглашаются с этим и предлагают решать территориальный вопрос отталкиваясь от линии соприкосновения.

После двух встреч украинских и американских чиновников план изменили. Вчера, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что мирный план был доработан и в Вашингтоне есть "очень оптимистичный настрой".

