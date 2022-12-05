Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електрикою

"Відновлювальні роботи тривають в центральних областях України, в Одеській, Запорізькій та Харківській областях", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що у багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень. Це триває від Закарпатської до Київської, від Кіровоградської до Сумської та Харківської областей.

"Найбільше відключень станом на зараз Вінницька, Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Хмельницька і Черкаська області", - зазначив президент.

Зеленський додав, що енергетики зроблять все, аби повернути стабільність.