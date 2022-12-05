Чи буде в Києві тотальне відключення світла через ракетний удар: відповідь Yasno

У Києві введено екстрені відключення світла через сьогоднішні ракетні атаки, але в тотальному відключенні електроенергії поки що потреби немає.

"Є прильоти у трьох областях, але де саме і як серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики вже працюють над відновленням. У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Велика частина міста - зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіка", - зазначив Коваленко.

За його словами, більше деталей буде відомо трохи згодом. Він також зазначив, що не варто "атакувати" колл-центри, оскільки оператори не мають актуальної інформації про те, коли буде відновлення світла за конкретною адресою.