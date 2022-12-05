ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масований удар по Україні. Названо число збитих ракет

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 грудня 2022 17:45
Масований удар по Україні. Названо число збитих ракет Фото: українські військові сьогодні збили 60 ракет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили більше 60 з понад 70 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні росіяни загалом випустили понад 70 ракет. За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також 22 ракети типу "Калібр" запустили з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та інші складові Сил оборони. Загалом вдалося збити понад 60 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети влучили по енергетичних об'єктах у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ПВО ракетный удар
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії