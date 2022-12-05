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Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация с электричеством

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксировано попадание по энергетическим объектам в трех областях. Энергетики уже прикладывают максимум усилий по восстановлению в центральных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Восстановительные работы продолжаются в центральных областях Украины, Одесской, Запорожской и Харьковской областях", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что во многих регионах для стабилизации системы пришлось перейти к аварийным отключениям. Это идет от Закарпатской до Киевской, от Кировоградской до Сумской и Харьковской областей.

"Больше всего отключений по состоянию на сейчас Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая и Черкасская области", - отметил президент.

Зеленский добавил, что энергетики сделают все, чтобы вернуть стабильность.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили около 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

В Киеве введены экстренные отключения света из-за сегодняшних ракетных атак, но в тотальном отключении электроэнергии пока потребности нет.

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