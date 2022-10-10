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Зеленський назвав причину масового ракетного удару по Україні

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 21:54
Зеленський назвав причину масового ракетного удару по Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські військові не можуть нічого протиставити захисникам країни на полі бою, а тому вдаються до ракетного терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Україну неможливо залякати. Тільки більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкодити. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще більш болючим для ворога. І відновимо все зруйноване", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 10 жовтня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів серйозно постраждала енергетична інфраструктура, у багатьох областях продовжуються відновлювальні роботи.

Крім того, сьогодні вперше за останні місяці ракети випустили і по Києву. Загалом ракетні удари забрали життя 12 українців, також багато поранених.

Нагадаємо,10 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл територій України.

Станом на 17:00 було відомо про 11 загиблих і понад 80 поранених мирних жителів.

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