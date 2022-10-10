Зеленський назвав причину масового ракетного удару по Україні

Російські військові не можуть нічого протиставити захисникам країни на полі бою, а тому вдаються до ракетного терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Україну неможливо залякати. Тільки більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкодити. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще більш болючим для ворога. І відновимо все зруйноване", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 10 жовтня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів серйозно постраждала енергетична інфраструктура, у багатьох областях продовжуються відновлювальні роботи.

Крім того, сьогодні вперше за останні місяці ракети випустили і по Києву. Загалом ракетні удари забрали життя 12 українців, також багато поранених.