Зеленский назвал причину массового ракетного удара по Украине

Российские военные не могут ничего противопоставить защитникам страны на поле боя, а потому и прибегают к ракетному террору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", - заявил глава государства.

Напомним, 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел территорий Украины.

По состоянию на 17:00 было известно об 11 погибших и более 80 раненых мирных жителях.

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