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Зеленский назвал причину массового ракетного удара по Украине

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 21:54
Зеленский назвал причину массового ракетного удара по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские военные не могут ничего противопоставить защитникам страны на поле боя, а потому и прибегают к ракетному террору.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", - заявил глава государства.

Напомним, 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел территорий Украины.

По состоянию на 17:00 было известно об 11 погибших и более 80 раненых мирных жителях.

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