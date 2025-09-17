Зеленський назвав "план А" і "план Б" для України на наступний рік

Голова держави зазначив, що вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з Росією - 120 мільярдів доларів. 60 млрд доларів дає український бюджет і ще 60 млрд потрібно знайти на наступний рік.

"Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому разі "план А" - це завершити війну. "План Б" - 120 мільярдів. І це великий виклик", - наголосив Зеленський.

За його словами, за умови припинення вогню або надання Україні гарантій безпеки Україні вже треба буде менше коштів.

"У будь-якому разі ви маєте розуміти обсяг цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти", - додав він.