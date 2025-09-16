Міністр фінансів США заявив, що війна в Україні може закінчитися за 2-3 місяці: яка умова

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна в Україні може завершитися протягом 60–90 днів, якщо Європа введе значні вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бессента, яку наводить Reuters .

Як зазначив міністр фінансів США, адміністрація Дональда Трампа не вводитиме додаткові тарифи на китайські товари, щоб зупинити купівлю Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не застосують власні високі мита на Китай та Індію.

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні відігравати активнішу роль у скороченні доходів Росії від продажу нафти та сприяти припиненню війни в Україні.

"Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців", - заявив Бессент.

Він розкритикував європейські країни, які продовжують закуповувати російську нафту або нафтопродукти, перероблені в Індії з російської сировини, стверджуючи, що вони допомагають фінансувати конфлікт.

Міністр також зазначив, що США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти, що призвело до "суттєвого прогресу" в переговорах з Нью-Делі.

"Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи на покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів", – сказав Бессент, пояснивши, що це відрізало б основне джерело доходів Москви.

Він також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для посилення санкцій проти російських компаній, включно з нафтовими гігантами "Роснефть" та "Лукойл", а також розглянути ширше використання заморожених російських суверенних активів після вторгнення Москви в Україну у 2022 році