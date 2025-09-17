Зеленский назвал "план А" и "план Б" для Украины на следующий год

Глава государства отметил, что стоимость одного года для Украины в условиях полномасштабной войны с Россией - 120 миллиардов долларов. 60 млрд долларов дает украинский бюджет и еще 60 млрд нужно найти на следующий год.

"Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае "план А" - это завершить войну. "План Б" - 120 миллиардов. И это большой вызов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, при условии прекращения огня или предоставления Украине гарантий безопасности Украине уже надо будет меньше средств.

"В любом случае вы должны понимать объем этого вопроса. Вот почему мы много говорим об этих средствах", - добавил он.