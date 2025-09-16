Генсек ООН дав невтішний прогноз щодо врегулювання війни РФ проти України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що врегулювання війни РФ проти України навряд чи настане в короткостроковій перспективі.

Як передає РБК-Україна , про це Гутерріш заявив на пресконференції .

"Я не оптимістичний у питанні короткострокового мирного процесу щодо України. Наша позиція дуже чітка - нам потрібне негайне припинення вогню, але таке, що призвело б до рішення на основі Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - зазначив Гутерріш.

Він нагадав, що Росія рішуче чинить опір ідеї про перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".

"Тому, боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним", - додав генсек.

Він пояснив, що не оптиміст у цьому питанні, оскільки позиції України і Росії сильно відрізняються. Україна хоче зберегти свою територіальну цілісність, а РФ - окупувати великі частини української території.