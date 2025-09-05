UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Фіцо

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді. Зустріч була змістовною.

Про це за підсумками зустрічі заявив голова української держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей діалог є. Ми будемо продовжувати його", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що розповів Фіцо про вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також про результати засідання "коаліції рішучих".

Зеленський наголосив, що Україна і Словаччина мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів і на рівні урядів.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, про початок зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо в Ужгороді словацькі ЗМІ написали близько 15:50.

Очікувалося, що вони обговорять питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".

При цьому після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня Фіцо заінтригував, що в нього для Зеленського є послання і висновки.

До речі, більш детально про удари України по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Володимир ЗеленськийУжгородРоберт Фіцо