Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский раскрыл первые детали встречи с Фицо

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Встреча была содержательной.

Об этом по итогам встречи заявил глава украинского государства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот диалог есть. Мы будем продолжать его", - подчеркнул Зеленский. 

Он уточнил, что рассказал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о результатах заседания "коалиции решительных". 

Зеленский отметил, что Украина и Словакия должны сохранять прагматический характер работы на уровне лидеров и на уровне правительств. 

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50.

Ожидалось, что они обсудят вопрос энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

При этом после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на этой неделе Фицо заинтриговал, что у него для Зеленского есть послания и выводы.

К слову, более детально об ударах Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" можете узнать в материале РБК-Украина.

