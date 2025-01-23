Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру

Зниження цін на російські енергоресурси та конкретно нафту - це один із найважливіших ключів до миру. Головне - не збавляти обертів і тиснути на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо США та наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені", - сказав Зеленський.
За його словами, головне - не збавляти обертів і тиснути на Росію.
"Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію", - зазначив президент.
Він наголосив, що енергоресурси й конкретно нафта - це один із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки.
"І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.
Окрім того, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.
Також додамо, що нещодавно ЄС запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії, який був націлений на "тіньовий флот" Росії. До санкційного списку потрапили 52 судна з третіх країн.
А 10 січня США ввели нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", щоб завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.
Санкції також стосуються понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.
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