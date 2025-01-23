Зеленский назвал один из важнейших ключей к миру

"Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего по США и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены", - сказал Зеленский.

По его словам, главное - не сбавлять обороты и давить на Россию.

"Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, который виноват в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию", - отметил президент.

Он подчеркнул, что энергоресурсы и конкретно нефть - это один из важнейших ключей к миру и реальной безопасности.

"И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей нашей Европы", - добавил Зеленский.