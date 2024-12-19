Країни G7 обговорюють посилення "стелі цін" на російську нафту, - Bloomberg

Країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту. Поки що вона становить 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, у G7 обговорюють як повну заборону на постачання російської нафти, так і зниження "стелі цін" з 60 доларів до приблизно 40 доларів за барель.

Джерела Bloomberg підкреслюють, що обговорення триває і поки немає єдиної думки щодо наступного кроку.

Згідно з чинними умовами обмеження цін, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, тільки якщо її куплено нижче за порогову ціну.

Співрозмовники журналістів підкреслюють, що країни "Великої сімки", обговорюючи можливі варіанти, прагнуть збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких заходів з іншими питаннями, такими як безпека на морі.